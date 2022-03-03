Eskişehir’de yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, haklarında 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.B. ile B.G.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, saklandıkları evlerde yakalanan firari şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.