Son Dakika
FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı
Eskişehir’de yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 kişi yakalandı.
ESKİŞEHİR 03.03.2022, 11:13
Eskişehir’de yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, haklarında 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.B. ile B.G.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, saklandıkları evlerde yakalanan firari şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.