FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Birinin 6 yıl 3 ay, diğerinin ise 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen 2 firari FETÖ üyesinin, yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlere yapılan operasyonla yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.