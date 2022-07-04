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Festivalin kapanışında İrem Derici muhteşem bir konser verdi

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici, festivalin kapanışında muhteşem bir konsere imza attı.

ESKİŞEHİR 04.07.2022, 13:28
Festivalin kapanışında İrem Derici muhteşem bir konser verdi

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici, festivalin kapanışında muhteşem bir konsere imza attı.

Sivrihisar Belediyesi Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinin son gününde sahne alan Ziynet Sali, Sivrihisar’a akın eden 100 bine yakın sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel şarkılarıyla Sivrihisar’ı coşturan İrem Derici’ye Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü konsere gelen vatandaşlar ve Sivrihisarlılar adına teşekkür ederek plaket verdi.

Muhteşem konserde daha yeni dünyaya gelen Sivrihisar’ın dünyaca ünlü Akbaş Çoban köpeklerine isim anneliği yapması istenen İrem Derici, Akbaş çoban köpeklerine en sevdiği yemekler olan Köfte ve Pilav isimlerini koydu. Ünlü sanatçı yavru Akbaş köpeklerinin tüm bakım masraflarını da üstlenerek büyük bir jest yaptı. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali havai fişek gösterileri ile sona erdi.

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