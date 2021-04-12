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Feci kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR 12.04.2021, 13:27
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Feci kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tepebaşı’na bağlı Sütlüce mahallesi İstiklal caddesinde dün meydana gelen kazada Bünyamin A. (50) idaresindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet ile Ali E.’nin (25) kullandığı 26 UH 093 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpışmış, kazada sürücüler ağır yaralanmıştı. Sürücülerin yanı sırada kamyonetlerde bulunan 5 kişi de kazayı hafif yaralarla atlatmıştı. Ağır yaralanan sürücülerden Bünyamin Arıkan’ın tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diğer ağır yaralı sürücü Ali E. ile diğer yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.
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