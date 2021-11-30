Farklı kültürler Eskişehir’i renklendiriyor

Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Mine Türeli, mahalledeki öğrenci nüfusunun yoğunlukta olduğunu belirterek, ”Çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler Eskişehir’in kültür seviyesine katkıda bulunuyor” dedi.

Çocukluğundan itibaren Yenibağlar Mahallesi‘nde bulunan Muhtar Mine Türeli, üniversitelilerin karantina dönemi öncesi ve sonrasındaki değişimlerinden bahsetti. Öğrencilerin Eskişehir’in kültür seviyesini yükselttiğini düşünen Türeli, çeşitli ülkelerden gelen üniversitelilerin de hem şehri hem de Yenibağlar Mahallesi’ni renklendirdiğini sözlerine ilave etti.

“Çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler Eskişehir’in kültür seviyesine katkıda bulunuyor”

Üniversitelileri kendi çocuklarını ayırmadan ve onlar olmadan ne gelecek, ne de plan yapılamayacağını belirten Türeli, “Eskişehir ili yıllardır eğitim ve kültür şehri olarak bilinir tüm ülkede. Tabii ki bunun getirdiği güzellikler vardır. Özellikle insanların zihinlerinde oluşturmuş oluşturulan bu sıfatlar; mahallemiz ve şehrimiz için kültür çeşitliliği, renk ve neşe kaynağı olarak görülmektedir. Çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler Eskişehir’in kültür seviyesine katkıda bulunuyor. Çünkü Türk öğrencilerin memleketlerinden getirdiği özellikler ile çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin alışkanlıkları; şehrimizde ister istemez farklı kültürleri birleşmesine vesile oluşuyor. Yerel halkında gördüğünü yadırgamadan bu durumlara adapte olduğunu görüyorum. Öğrencilerimiz, bizim çocuklarımız ve geleceğimiz onlar olmadan plan yapılmaz” dedi.

“5 bin ile 6 bin arası üniversiteli ikamet ediyor”

Pandemi’de Yenibağlar Mahallesi’nin epey sessiz kaldığını ve sokaklarda neşe olmadığını vurgulayan Türeli, “Kapanma sürecinde tabii ki buralar epey sessizdi, çünkü memleketlerine dönen üniversitelilerden dolayı mahallede sadece esnaf ve ikamet eden sakinler kalmıştı. Fakat şu anki hareketliliği görünce mutlu oluyorum, onlar olmadan ne mahallenin ne de Eskişehir’in keyfi olmuyor. Nüfus sisteminden alınan veri ile muhtarlık kaydı karşılaştırıldığında özellikle öğrencilerin apartlardaki kayıtlarının bir kişi üzerinde olması, fakat diğerlerinin bu dairede kayıtsız olarak ikamet etmesi ve Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin sayısının tam olarak bilinmemesi nedeniyle Yenibağlar’da yaşayan üniversiteli sayısının tam rakamını veremiyorum. Edindiğim bilgilerden yola çıkarak seçmen sayımızın yüzde 40’ını öğrenciler oluşturuyor. Netice olarak Yenibağlar Mahallesi ‘n de 5 bin ile 6 bin arası üniversiteli ikamet ediyor “diye beyan etti.