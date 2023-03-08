Fabrikaya giren hırsızlar çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı

Eskişehir’de bir fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalanırken, şahısların aracında yapılan aramada çok miktarda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice Mahallesi’nde faal olmayan bir fabrikada 2 şahsın hırsızlık yaptığı tespit edildi. Araçlarını bırakarak yaya vaziyette kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, suça konu hurda demir parçaları, cep telefonları ve suçta kullanılan muhtelif malzemeler ile payp olarak adlandırılan uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E. ve M.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.