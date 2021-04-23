Evofone ESOK Rallisi seremonisi yapıldı

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü’nün (ESOK) düzenlediği organizasyonun, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası’na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi" başlangıç seremonisi yapıldı.

2021 UNESCO Yunus Emre’yi Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Evofone ESOK Rallisi, Espark Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen tören ile birlikte başladı. Törende İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eti Gıda ve Eti Makine Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı farklı araçların startlarını verdi.

Düzenlenen rallide 90 araçta 180 sporcu yer alırken, yarışçılar iki gün boyunca 335.17 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda kazanan olmak için mücadele edecek. Düzenlenen yarışta Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası’na da puan verilecek. Ralli, 25 Nisan Pazar günü Espark Alışveriş Merkezi önündeki bitiş seremonisi ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Yarış ve parkur hakkında bilgi veren Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü İl Temsilcisi Nevzat Aslan, “Bu yıl 11. kez düzenlediğimiz uluslararası Eskişehir Rallisi. Bu sene ‘Evofone ESOK Rallisi’ adıyla yapıyoruz. Bu yarış yıl boyunca Türkiye’deki yapılacak yarışlar arasında en büyük katılıma sahip olacak. 90 araç katıldı. 8 tane yabancı sporcumuz uluslararası kategoride katıldı. Uluslararası gözlemcilerimiz var. Bugün 90 aracın kayıtları yapıldı. Sporcular antrenmanlarını yaptılar ve yarışın startı yarın verilecek. Yarış Mihalgazi-Sarıcakaya yolundaki parkurda gerçekleşecek. 90 araçla birlikte 180 sporcu katıldı. 8 sporcu yabancı uyruklu. Yarış 11 yıldır kullandığımız klasik bir asfalt parkurda gerçekleşecek. Bizim parkurlarımız biraz zordur. İnişli ve çıkışlı birçok karakter bulunur. Pazar günü de yağmur bekleniyor. Kazasız belasız bitmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.