Evlerin yeni gözdesi bu perdeler

Eskişehir’de memurlar ve öğrenciler, odaya giren ışığı tamamen kesmesi ve kullanışlı olmasından dolayı karartma perdeye ilgi göstermeye başladı.

Tüm evlerin vazgeçilmezlerinden olan klasik tül ve stor perdeler, 2000’li yılların başından itibaren panjurların etkisini kaybetmesiyle yerini karartma perdelere bıraktı. Eskişehir’de 46 yıldır perdeci dükkanı işleten Osman Akkurt, “ Son yıllarda yaşanan ilgiyle birlikte artık neredeyse üç evden birinde karartma perde kullanılıyor” dedi.

“Panjurların azalması karartma perdeye olan ihtiyacı arttırdı”

Kullanımının kolaylığı sayesinde vatandaşların daha fazla tercih ettiğinin altını çizen Akkurt, “Karartma perdeler ışık ve güneş geçirmemesinden dolayı artık insanlar tarafından daha fazla ilgi görüyor. Önceden stor ve saten perdeler ilgi görüyordu. Tabii ki eskiden evlerde panjur bulunmasından dolayı çok fazla ihtiyaç olmuyordu. Artık evlerde panjur kullanımı çok azaldı. Hem temizliğinin zor olması hem de uğraştırıcı olmasından dolayı vatandaşlar artık panjur tercih etmiyor. Karartma perdeler yaklaşık 5 yıldır bilinmeye başlandı. Ancak özellikle son 2 yıldır satışlarımızın çoğu karartma perdeler üzerinden oluyor. 3 kat özel dokuması sayesinde yazın eve güneş girmesini önleyerek sıcaktan korunmayı sağlıyor. Hatta çift taraflı kullanabilme özelliği de vatandaşların tercih etme sebepleri arasında yer alıyor. Biraz pahalı olmasından dolayı vatandaşlar şikayetçi olabiliyor ama işe yaradığını gördükçe onlar da memnun kalıyorlar. Fiyatlar arasında renk ve tarza göre farklar çok fazla olabiliyor. İlla bir fiyat vermek gerekirse 200 TL ile 500 TL arasında değişen fiyatlar mevcut” diye belirtti.

“Memur ve öğrencilerin vazgeçilmezi haline geldi”

Koronavirüs döneminde evden çalışmaların artmasıyla karartma perdeye ilginin arttığının altını çizen Akkurt, “Daha çok çalışan memurlar veya öğrenciler karartma perdelere ilgi gösteriyor. Bu perdeler memur ve öğrencilerin vazgeçilmezi haline geldi. Sabah erken saatte kalkabilmek adına gece dışarıdan gelecek ışığı tamamen kestiği için memurlar son zamanlarda tercih etmeye başladı. Bunun dışında ışık sevmeyen ve evinde film izlemek isteyen öğrenciler de talep göstermeye başladı. Özellikle bilgisayarla iş yapan insanların da ekranlarını daha rahat görebilmeleri açısından bir numaralı tercih haline geldi” ifadelerini kullandı.