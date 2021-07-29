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Evlenecek çiftler için dans eğitimi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, dünya evine girecek olan çiftler için ücretsiz dans eğitimleri düzenleyecek. Kurslar arasında pek çok yörenin yanı sıra modern danslar da yer alıyor.

ESKİŞEHİR 29.07.2021, 15:18
Evlenecek çiftler için dans eğitimi
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, dünya evine girecek olan çiftler için ücretsiz dans eğitimleri düzenleyecek. Kurslar arasında pek çok yörenin yanı sıra modern danslar da yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi, evlenerek dünya evine girecek olan çiftlere yönelik ücretsiz dans eğitimleri gerçekleştirecek. Şirintepe Mahallesi’nde yer alan Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenecek dans eğitimleri kapsamında Ege yöresinden Cumaovası Yörükali Zeybeği, Harmandalı Zeybeği ve Kerimoğlu Zeybeği, Doğu yöresinden Reyhani Oyunu ve vals gibi dans türleri yer alacak. Kurslardan, nikahlarını Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kıydıracak olan çiftler yararlanabilecek.

Belediye yetkilileri, Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenen eğitimlerin koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (530) 158 34 28 numaralı telefondan yetkililer ile iletişime geçebilecek.
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