EVK yabancı kültürleri buluşturdu

Farklı kültürleri bir araya getiren Endüstri Verimlilik Kulübü (EVK), Eskişehir’de okuyan yabancı öğrencileri “Beyond The Borders” etkinliği ile bir araya topladı.

EVK, Eskişehir’de yaşayan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerini, “Beyond The Borders” etkinliği çerçevesinde bir araya getirdi. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, hazırladıkları sunumlarla örf ve adetlerini anlatarak, yoğun bir kalabalığa neden oldular. Rengarenk ülke bayrakları ve çeşitli dillerdeki konuşmacılarla Eskişehirlilerin ilgisini çeken bu organizasyon, her sene düzenli olarak devam ediyor. Geçen sene pandemiden dolayı çevrim içi olarak düzenlenen Beyond The Borders etkinliğinin, Cambridge Üniversitesi Mühendislik Kulübü ile ortaklaşa yapıldığından bahseden Endüstri Verimlilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hazal Kütküt, “Her yıl devam ettirdiğimiz bu etkinlik, 2022’de de yabancı öğrencilerin katılımıyla tekrardan renkli görüntülere sebep oldu” dedi.

“Burada tanışan insanlar, etkinlik sonrasında da etkileşimlerini sürdürüyorlar”

Amaçlarının, Türk kültür ve adetlerini; sınırların ötesine taşımak olduğunu dile getiren EVK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Hacılar, Eskişehir’de okuyan tüm yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin kültürlerini tanıtmalarına şans verdiklerini anlattı. Beyond The Borders etkinliğinde, Türkçe’nin yetmediği zaman, iletişime İngilizce olarak devam ettiklerini dile getiren Hacılar, “Önceki yıllardan da gördüğümüz üzere; burada tanışan insanlar, etkinlik sonrasında da etkileşimlerini sürdürüyorlar. Yani amacına hizmet eden bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. EVK ailesi, Eskişehir’de köklü ve gelişmiş bir ekiptir. Elimizden geldiğince bu tarz etkinlikleri devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Etkinlik sayesinde, Eskişehir’de varlığını öğrendiğim çok fazla yabancı öğrenci oldu”

Kazakistan kültürünü, diğer yabancı öğrencilere tanıtmak için etkinliğe katıldığını belirten Ayaulym Miyatbek, dinlediği sunumların çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Diğer ülkelerden gelen insanları tanıyabilmenin heyecanını söyleyen Miyatbek, durumla ilgili olarak şunları aktardı:

“Farklı kültürler; çeşitli yemekleri, kıyafetleri ve dilleri de beraberinde getiriyor. Türkiye’de bir araya geldiğimiz yabancı insanların gösterdiği özelliklere tanık olmak gerçekten çok güzel. Etkinlik sayesinde, Eskişehir’de varlığını öğrendiğim çok fazla yabancı öğrenci oldu. Türkiye’ye gelmeden önce, bu coğrafyanın çok sıcak olduğunu tahmin ediyordum ve yanıma hiç kışlık kıyafet almamıştım. Fakat, kar yağdığını görünce şok oldum.”

“Ülkemi tanıtmaktan gurur duydum”

Yaklaşık dört yıldır Eskişehir’de yaşadığından bahseden Endonezyalı Muhammad Arief, Beyond The Borders etkinliğini, üniversitedeki arkadaşlarından duyduğunu ifade etti. Kulübün isminin, organizasyon kadar verimli geçtiğini vurgulayan Endonezyalı öğrenci Arief, “Etkinliğin başında beri buraya katılan yabancı öğrencilerle tanışıyorum. Ben de kültürümü tanıtmak için bir sunum hazırladım ve ülkemi tanıtmaktan gurur duydum. Yerel yemeklerimizi, danslarımızı ve mekanlarımızı tanıttıkça, Endonezya’yı özlediğimi fark ettim” dedi.