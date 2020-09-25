banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Evinin bahçesinde kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR’DE, KAÇAK ALKOL ÜRETİMİ YAPAN BİR ŞÜPHELİ JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

ESKİŞEHİR 25.09.2020, 11:56
2
Evinin bahçesinde kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, kaçak alkol üretimi yapan bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi’nde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.T. isimli şüpheli şahsın, evinin bahçesinde özel olarak yaptırdığı damıtma cihazı ile kaçak olarak alkol ürettiği belirlendi. Ardından jandarma ekiplerinin bahse konu ikamette gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli H.T. yakalandı. Şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 12,5 metre bakır damıtım borusu, 2 adet alkolmetre, 1 adet beher kap, 1 adet tüplü ocak, 1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü bulunan kaynatma kazanı düzeneği ile üretilmiş 420 litre kaçak rakı ve 34,5 litre damıtılmış alkol ele geçirilerek işlem yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Öte yandan sıhhi olmayan ortamda, insan sağlığına zararlı bir şekilde kaçak olarak alkol üretimi yapan şüpheli H.T. hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0