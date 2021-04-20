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Evini taşırken çaldırdığı arabasını jandarma bulup teslim etti

Eskişehir’de jandarma ekipleri, ev taşırken çaldırdığı arabasını bulup sahibine teslim etti.

ESKİŞEHİR 20.04.2021, 11:53
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Evini taşırken çaldırdığı arabasını jandarma bulup teslim etti

Eskişehir’de jandarma ekipleri, ev taşırken çaldırdığı arabasını bulup sahibine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Tepebaşı’na bağlı Yeniakçayır mahallesinde Murat Öztürk isimli şahsın, bagajındaki malzemeleri evine taşıdığı esnada kontak anahtarı üzerinde bulunan otomobili evinin önünden çalındı. Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık bölgesi güzergâhlarında ve aracın çalındığı bölgede detaylı kamera araştırması yaptı. Otomobil hırsızlığı olayı gerçekleştiren şahsın aynı suçtan birçok sabıkası bulunan F.T. isimli şahıs olduğu tespit edilmesi üzerine yapılan arama ve takip neticesinde şahıs, Şirintepe mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araç da şahsın yakalandığı gün Yunus Emre Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Araç üzerinde gerekli işlemler yapılmasının ardından sahibi Murat Öztürk’e teslim edildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan F.T., ‘Oto Hırsızlığı’ suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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