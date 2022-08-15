Evin güvenliği alt kapılardan başlar

Dairelerde meydana gelen hırsızlık vakalarının önlenmesi için vatandaşlara uyarılarda bulunan Eskişehirli çilingir Soner Altın, apartman ve bodrum kapılarının da güvenli olması gerektiğini söyledi.

Temel ihtiyaçların başında gelen güvenlik, bazı vatandaşlar için büyük bir sorun haline gelebiliyor. Evlerinin güvenliklerini sağlayamayan vatandaşlar hırsızların hedefi olurken, bir yandan da hırsızlık olaylarına karşı çözüm aranıyor. Eskişehir’de çilingirlik yapan Soner Altın, daireyi koruma altına almak için ilk olarak bina güvenliğini sağlamak gerektiğini belirtiyor. Hırsızlık vakalarından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulunan Altın, özellikle bodrum ve apartman kapılarının güvenli olması gerektiğini vurguladı.

“Hırsızlığın itibarı da düştü; kap, kacak ve teneke gibi ne bulunursa çalıyorlar”

Artık en önemsiz eşyaların bile çalınabileceğinden bahseden Altın, “Bodrum kat gibi yerlerin güvenliğinde insanlar genelde rahat davranıyor. Aslında orada insanların önemli eşyaları da var. Hırsızlar da bunları takip ediyor. Özellikle apartmanda yaşayan sorumsuz insanlar olduğu zaman, hırsızların işi daha da kolaylaşıyor. Açık kalan apartman kapısından veya herhangi bir zile basarak çok rahat şekilde bodrum kat gibi yerlere girerek hırsızlık yapabiliyorlar. Son zamanlarda hırsızlıklar oldukça çoğaldı, hatta hırsızlığın itibarı da çok düştü diyebiliriz. Kap, kacak ve teneke gibi ne bulunursa çalıyorlar. Bu yüzden de apartman ya da bodrum kapısı demeden tüm kapıların güvenliğini sağlamak gerekiyor. Alt kapılardan giren hırsızlar için daire kapılarını açmak adeta çocuk oyuncağı oluyor. Demir kapılardaki kilit sistemleri montaj dâhil 250-300 TL tutar. Dış kapılarda ise yelpaze çok geniş 800 ile 2 bin 500 TL arası değişiyor. Bu da apartman halkı ve güvenlikleri için çok bir miktar değil” dedi.