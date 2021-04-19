Evden çalışma yaygınlaştı burun ameliyatları çoğaldı

Pandeminin ilk döneminde estetik operasyonlara olan ilgi azalsa da uzayan süreç, başta burun ameliyatları olmak üzere çeşitli cerrahi işlemler için uzmanların kapısını çalanların sayısını da artırdı.

Evden çalışma sürecinin birçok işkolu için tercih edilen bir yöntem haline gelmesi, ameliyat sonrası iyileşme dönemini işe gitme gereği olmadan kolayca geçirebilme rahatlığı gibi avantajlar, maskenin arkasında kalsa bile burnuna estetik yaptırmak isteyenlerin harekete geçmesini sağlıyor. Teknolojideki gelişmelerin, sosyal medyanın bu operasyonlara olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, “Burun estetiği isteğiyle başvuranların sayısında artış olduğunu görüyoruz. Üstelik tüm dünyada benzeri bir etkiden söz ediliyor” dedi.

“Yapay değil, doğal güzellik aranıyor”

Teknolojik değişimlerin tıpta birçok olumlu değişime öncülük ettiğini belirten Dr. Hüseyin Gerçek, “Bu değişimlere en hızlı ayak uyduran branşlardan birisi de kuşkusuz ki estetik ve plastik cerrahidir. Estetik cerrahi uygulamalarındaki artan çeşitlilikte de bu değişimlerin etkilerini görüyoruz. Özellikle akıllı telefonların ve sosyal medyanın yükselişi, ‘estetik ameliyat’ algısının kişilerin günlük hayatına dahil olmasında çok büyük katkılar sağladı. Ameliyat süreçlerinin öncesinde kişilerin aklında oluşan korku dolu soru bulutlarının perdesi, forum sitelerinde aralanmış, ameliyat teknikleri, ameliyat sonrası iyileşme süreçleri vloglarda ve bloglarda sıkça paylaşılarak kişilerin yorumuna sunuluyor” ifadelerini kullandı. Özellikle burun ameliyatlarında “yapay görünen ve gerçekten uzak çok güzel” beklentisinin yerini “doğal güzellik” anlayışına bıraktığını belirten Dr. Hüseyin Gerçek, “Yıllar önce sadece ünlüleri ilgilendiren, ulaşılamaz olan ameliyatlar ve işlemler, günümüzde daha ulaşılabilir hale geldi. Artık ‘öncesi ve sonrası’ algısı hayatlarımızın bir parçası oldu. Teknolojinin gelişmesi tüm bu gelişimler sayesinde burun estetiğine olan ilgiyi de artırdı” diye konuştu.

“Artış, tüm dünyada gözleniyor”

Tüm dünyanın Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiği günlerde dahi estetik cerrahi ameliyatlarının popüler olduğunu vurgulayan Dr. Hüseyin Gerçek, sözlerine şu sözlerle devam etti:

“Kendi gözlemlerimizin yanı sıra Almanya, ABD, Brezilya gibi ülkelerdeki meslektaşlarımızın da bu yöndeki açıklamaları pandemi döneminde insanların daha önce erteledikleri estetik ameliyatları yaptırdığını gösteriyor. Özellikle iyileşme süresini evde geçirebilme kolaylığı, sokağa çıkmak zorunda olmamak, birçok işin evden sürdürülmesinden kaynaklanan iyileşme sürecinin daha rahat geçirilebilmesi gibi avantajlar nedeniyle rinoplasti olarak adlandırılan burun estetiği ameliyatlarında da artış olduğunu söyleyebilirim.”

“Hastaların memnuniyeti artıyor”

Giderek daha fazla kişinin bu ameliyatlara yönelmesinin altında, kullanılan yüksek kaliteli malzemelerin uzman eller ve yeni tekniklerle birleşmesiyle ortaya çıkan başarılı sonuçların yattığını vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek, burun içerisindeki yapıların korunduğu ve bu sayede dayanıklılığının fazla olduğu yeni ameliyat teknikleri ile daha uzun yıllar süren güzel sonuçlar almanın mümkün hale geldiğini ifade etti. Gerçek, “Plastik cerrahi popülerlik kazandıkça ameliyat sayıları da arttı. Günümüzde sağlık turizmi konusunda da Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. Teknoloji cerrahi aletler ve burun yapılarının dayanıklılığını korumaya yönelik ameliyat teknikleri ile yapılan ameliyatlar, hastaların sonuçlardan memnun kalma oranını artırıyor” diye aktardı.