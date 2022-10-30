Evden 300 euro ve 31 bin dolar çalan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de bir ikametten 300 euro ve 31 bin dolar çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ekim tarihinde Odunpazarı ilçesindeki bir ikametten 300 euro ve 31 bin dolar para çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin M.Ç. ve Z.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliler 27 Ekim günü polis ekiplerince yakalanarak emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. ve Z.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.