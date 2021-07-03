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Ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

Eskişehir’de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklanarak cezaevine götürüldü.

ESKİŞEHİR 03.07.2021, 15:47
Ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

Eskişehir’de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Eskişehir’de meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, 5 iş yerinden ve 1 evden hırsızlık ile 2 güveni kötüye kullanma suçlarının şüphelisi olduğu tespit edilen Saime B, saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan Saime B., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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