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ETOS üyeleri hasret giderdi

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) düzenlediği kahvaltıda pandemi nedeniyle yapamadığı geleneksel üye buluşmasını bir kafede gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 28.09.2021, 13:24
ETOS üyeleri hasret giderdi

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) düzenlediği kahvaltıda pandemi nedeniyle yapamadığı geleneksel üye buluşmasını bir kafede gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Nihal Bağcı, sosyal yaşamımızı çok olumsuz etkileyen pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle 1,5 yıldır bir araya gelemedikleri üyeleri ile kurallar çerçevesinde organize ettikleri "Sonbahar Kahvaltısı" ile özlem giderdiklerini söyledi.

Kahvaltı süresince dernek üyesi Serdar Kılınç’ın udu ile Türk Sanat Müziği parçalarını seslendirdiği mini konserde yine dernek üyesi Figen Bayraktar da zaman zaman kendisine eşlik etti. Yaklaşık doksan kişilik kahvaltıda ETOS Kadın Halk Dansları Topluluğunun oynadığı ’harmandalı zeybeği’ ilgi ile izlendi.

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