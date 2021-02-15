ETOS online ingilizce derslerine başladı

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS), üyelerin istekleri doğrultusunda online üzerinden Eskişehir’de İngilizce derslerine başladı.

Dünyada en çok İngilizce konuşulduğunu söyleyen ETOS Başkanı Nihal Bağcı, yaptığı açıklamada, ‘’ETOS, pandemi döneminde sosyal ve kültürel etkinliklerine ara verdi. Ancak pandemi döneminin uzun sürmesi ETOS’u online eğitimlere başlamaya itti. Amacımız, pandemi dönemini en verimli şekilde atlatmak ve üyelerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamaktır. Üyelerimiz, pandemi döneminde İngilizce öğrenmek istediklerini bildirdiler. Üyelerimizin istekleri doğrultusunda eğitimlerimize zoom üzerinden online olarak başladık. İngilizce öğretmeni Merve Diyarbakırlı üyelerimize online üzerinden gönüllü olarak İngilizce dersi vermektedir. ETOS üyesi 14 kişi, zoom üzerinden haftada iki gün İngilizce eğitimlerine katılmaktadır. İngilizce eğitimleri; salı günleri konu işlenirken, perşembe günleri de pratik eğitim yapılıyor. İngilizce eğitimlerimizin yürütücülüğünü, ETOS Kişisel Gelişim Gurubumuz gerçekleştiriyor’’ dedi.

İngilizce öğretmeni Merve Diyarbakırlı, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, ‘’10 yıldır Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce öğretmenliğinden mezun oldum ve halen akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Ben de sizler gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. ETOS ile birlikte tekrar bir sivil toplum kuruluşunun içinde yer almaktan çok mutluyum. Bu İngilizce eğitimlerini gönüllü ve fahri olarak yürütmekteyim’’ dedi.