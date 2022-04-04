Etkili rüzgar yangına neden oldu

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde etkili olan rüzgarla birlikte bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çifteler İlçesi Çiftçi Mahallesinde bulunan bir evin çatısında etkili olan rüzgar sonrasında elektrik akımından yangın çıktı. Çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yaralananın olmaması rahat bir nefes aldırdı.