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Mart ayı ithalatı 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor.
Mart ayında ihracat geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı oldu.
Etkili rüzgar yangına neden oldu
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde etkili olan rüzgarla birlikte bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
ESKİŞEHİR 04.04.2022, 11:16
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde etkili olan rüzgarla birlikte bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çifteler İlçesi Çiftçi Mahallesinde bulunan bir evin çatısında etkili olan rüzgar sonrasında elektrik akımından yangın çıktı. Çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yaralananın olmaması rahat bir nefes aldırdı.