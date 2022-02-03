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ETİM tarafından düzenlenen ’KOBİ Kapasite Geliştirme Programı’ başladı

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezinin (ETİM) Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen “KOBİ Kapasite Geliştirme Programı” başladı. Programda verilecek eğitimler ile KOBİ’lerin dünya piyasalarında rekabet gücünü artırılması yanı sıra mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.

ESKİŞEHİR 03.02.2022, 14:21
ETİM tarafından düzenlenen ’KOBİ Kapasite Geliştirme Programı’ başladı

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezinin (ETİM) Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen “KOBİ Kapasite Geliştirme Programı” başladı. Programda verilecek eğitimler ile KOBİ’lerin dünya piyasalarında rekabet gücünü artırılması yanı sıra mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.

Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp, mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlamak amacıyla hazırlanan KOBİ Kapasite Geliştirme Programı 3 Şubat - 17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Vehbi Koç Kongre Merkezinde gerçekleşen törenle başlayan eğitimler 7 hafta sürecek. Program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında, ATAP A.Ş. tarafından uygulanan, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezinin Kurulması için Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenecek. Eğitimler ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ve Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Geas’ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

“Dünyada artık fark oluşturan kazanıyor”

Açılış töreninde konuşan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, fark oluşturanın, farklı olanın kazandığı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, “Dünyada artık fark oluşturan kazanıyor. Geleneksel üretimler belli bir süre daha devam edecektir, ama işin kârlık boyutuyla, ayakta kalma boyutuyla, gerek bireysel gelişimimiz gerek ülkemizin gelişmesi ve dünyadaki rekabette artık fark oluşturma zamanı. ETİM bu farka açılan bir kapı. Ancak öğrenerek kendimizi geliştirebiliriz, firmalarımıza ve ülkemize katkı sağlayabiliriz. Bu anlamda da ısrarcı olmanızı rica ediyorum. Burada çok güzel projeler çıkartalım, patentler alalım en önemlisi bunları hayata geçirelim” dedi.

“KOBİ’lerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz”

Konuşmasının devamında “Bölgesel olarak bir araya gelip, güçlerimizi birleştirip buradan rekabetçi, inovatif, güzel işler yapmalıyız” diyen Saraç, “Bu eğitimler KOBİ’lerimiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler, ihtiyaçlara göre belirlendi. Eğitim süreci boyunca Türkiye’deki çok değerli eğitmenlerimiz bizlere eşlik edecek. Ciddi bir yatırım söz konusu. Buradaki bilgi ve birikimden tüm KOBİ’lerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz. Bölgesel olarak bir araya gelip, güçlerimizi birleştirip buradan rekabetçi, yenilikçi, güzel işler yapmalıyız. Katmanlı üretimde konvansiyonel üretimde yapamadığınız her şeyi yapabiliyorsunuz. Artık dünya bu yönde değişiyor. Bu hazırlığı kaçırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Eskişehir ve bölgemizdeki tüm KOBİ’lerimize katkı sağlayacak”

ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, eğitimlerin KOBİ’lerin tasarım ve inovasyon gelişimine ciddi katkı sağlayacağını ifade ederek, “ATAP A.Ş.’nin yürütücülüğünü yaptığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Avrupa Birliği delegasyonun destekleriyle yürütmüş olduğumuz ciddi bir çalışmamız söz konusu. Bu çalışmayla beraber inanıyorum ki Eskişehir’imiz ve bölgemizdeki tüm KOBİ’lerimize inovasyon ve tasarım ile KOBİ’lerin ihtiyacı olan eğitim fazlarıyla çok büyük işler başaracağımızı düşünüyorum” dedi.

Kastytis Geas ise eğitim sürecinden bahsederek, “Türkiye’nin en iyileri diyebileceğim 13 uzmanın sizlerle paylaşacağı bilgilerden keyif alacağınıza eminim. 7 farklı eğitim kursu ve 15 modülden oluşan eğitimler sürecince edinilecek bilgilerin ve paylaşılacak deneyimlerin iş yaşantınızda çeşitli alanlarda fayda sağlayacağına inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Eğitimler 2 kategoride 7 hafta sürecek

ETİM Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen “KOBİ Kapasite Geliştirme Programı” teknik ve idari eğitimler olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek olup yaklaşık 7 hafta sürecek. Eğitimler altında; “Mühendislik, İnovasyon ve İmalat”, “Bilgisayar Destekli Mühendislik”, “Prototipleme”, “Diğer Teknik Çözümler”, “KOBİ Destekleri”, “İnovasyon Geliştirme” ve “Network Oluşturma ve İş Birliği” başlıklarından oluşan 7 farklı kurs bulunuyor. Bu 7 kurs altında da Metalürjiden Proje Yönetimine, Eklemeli İmalattan Bilgisayar Destekli Tasarıma ve Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan İmalattan AR-GE Finansman Olanaklarına kadar uzanan farklı alanlarda 15 modülde eğitimler yer alıyor.

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