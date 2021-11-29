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ETİM Eskişehir’de sanayiye ve KOBİ’lere güç katacak

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulan, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin (ETİM) 3’üncü Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı.

ESKİŞEHİR 29.11.2021, 14:24
ETİM Eskişehir’de sanayiye ve KOBİ’lere güç katacak

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulan, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin (ETİM) 3’üncü Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Eskişehir OSB Konferans Salonunda yapılan toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Sorumlusu Ender Şen, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Gecas ile kamu kurumu temsilcileri katıldı. ETİM personel eğitimleri ve sonuçlarının aktarıldığı toplantıda paydaşlar arasında proje ilerlemesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve merkezin geliştirilmesi ve yeni çalışmalara yönelik öneriler paylaşıldı. Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, “ETİM sayesinde şehrimizdeki KOBİ’ler daha rekabet edebilir bir yapıya yükselecek ve ülkemizin ihracat oranları artacaktır” dedi.

“ETİM sanayimizdeki önemli bir eksikliği giderecek”

Toplantıda konuşan Metin Saraç, ETİM’in Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) daha rekabet edebilir bir yapıya yükselteceğine inancının tam olduğunu söyleyerek, “Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezimiz, şehrimizde havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya gibi öncü sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin mühendislik, tasarım ve prototipleme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla faaliyet gösterilmesi için kuruldu. Merkezimizin KOBİ’lerimize sunacağı katkılar öncelikle Eskişehir ve çevresinde, sonrasında ise ülkemizin sanayisinde önemli bir eksikliği giderecek. Bu projemizin sonunda hizmet vermiş olduğumuz sektörlerdeki kuruluşların nitelikleri geliştirilerek, rekabet güçleri artırılacak, dolayısıyla ülkemizin ihracat oranları daha ileriye taşınacak, özellikle katma değerli ürünlerde KOBİ’lerimizin kabiliyet ve yetenekleri ciddi ölçüde gelişecek” diye konuştu.

Yol haritası hakkında bilgi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Yöneticisi Ender Şen ise projenin yürütülmesi ve paydaşlar ile olan iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgede var olan diğer IPA-II projeleri ile bir ağ oluşturulması, KOSGEB, kalkınma ajansı ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarla yapılacak iş birlikleri ile ETİM’in daha da etkin bir biçimde KOBİ’lere destek sağlayacağını ifade etti. Toplantıda söz alan ATAP A.Ş. Genel Müdürü Sedat Telçeken, konuşmasında son altı aylık süreçteki danışmanlık ve tedarik süreçlerine ilişkin detaylı bilgilendirmeler yaptı. Özellikle makina parkına eklenen 3B metal yazıcı, tel erozyon cihazı ve tasarım programları ile birlikte iş istasyonları hakkında bilgiler veren Telçeken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve paydaşlara katkılarından dolayı teşekkür etti. Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Gecas ise, yakın zaman da başlayacak olan KOBİ’lerin eğitimleri ve bu eğitimlere ilişkin müfredattan bahsederek, çalışma ziyaretlerine ilişkin bilgiler verdi.

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