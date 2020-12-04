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ETB’den anlamlı ziyaret

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı unutmadı.

ESKİŞEHİR 04.12.2020, 18:36
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ETB’den anlamlı ziyaret
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Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı unutmadı.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) yönetim kurulundan Murat Diri, Erkan Koca ve Ramazan Yurdagöz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliğine ziyarette bulundu. Eskişehirspor’un her maçında taraftarın ve Eskişehirspor’un yanında olan 112 Acil ekiplerine ve Başhekim Veli Görkem Pala’ya teşekkürlerini ileten ETB temsilcileri, 112 Acil personeli ve Başhekim Pala ile hatıra fotoğrafı çekindi. Fotoğraftan sonra ETB temsilcileri, pasta keserek 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutladı.
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