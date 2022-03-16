Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile İnönü Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’ndaki imza töreninde konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt; “Belediyemizin ülkemizdeki birçok üniversite ile yapmış olduğu iş birliği anlaşmaları var. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile de faaliyet alanlarının görüşülmesi sonrasında bugün bu işi bir protokolle bağlıyoruz. İnşallah hem ilçemiz için hem üniversitemiz için çok daha güzel olacak. Belediyeler her zaman desteğe ihtiyaç duyan kurumlar. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin ve etkinliklerin de bilimsel olarak yapılmasını arzu ediyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızın sonucunda da protokolümüz hazırlandı. Hem Rektörümüze hem üniversitemizden bize katkı veren tüm öğretim üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Protokolün oluşturulması konusunda emek veren herkese teşekkürleri sunan Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu; “Üniversite olarak eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz, ama bunların ötesinde yakın çevremiz başta olmak üzere yerel ve bölgesel gelişmeye katkımızın olması her şeyin üstünde. İnönü Belediyesi’nin, Başkanımızın yönetiminde devam eden önemli ve kıymetli çalışmalarına, üniversite olarak yetkinliklerimiz kapsamında destek vermek ve bu desteklerimizin de sonucu görmek en önemli dileğimiz” dedi.

İnönü Belediyesi’nin tarihi, doğası ve özellikle hayvancılık ve manda yetiştiriciliği başta olmak üzere çok değerli ve biricik olan çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Döğeroğlu, “Bunu daha ileri götürme konusunda hedeflerinin olması da çok değerli ve kıymetli. Diğer taraftan spora ve sporcuya verdikleri değeri de biliyoruz. Bizim üniversitemizin de Spor Bilimleri alanında oldukça önemli bir alt yapı ve insan kaynağı anlamında sahip olduğu imkânlar var. Havacılık ve termal alt yapı konularında da çalışmalarımız olacak. Bu protokol bir başlangıç, İnşallah hayırlı ve güzel işlere vesile olur” ifadelerini kullandı.

Tören protokol zaptının imzalanması ile sona erdi.