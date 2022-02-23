ESTRAM işçileri belediyeyi protesto etti

Demiryol-İş Sendikası’na üye Eskişehir Tramvay Hattı (ESTRAM) işçileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde sosyal haklarının korunması ve maaşlarının arttırılmasına yönelik eylem gerçekleştirdi.

ESTRAM işçileri adına basın açıklaması gerçekleştiren Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, “Biz şimdi burada, adalet hakkaniyet aramak için toplandık. Bunu sağlayacak mercilerden birisi burasıdır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM A.Ş’dir. Asgari ücretin yükseltilmesi ile yeni iş başı yapanların ücretlerinin yükselmesinden dolayı, eski, kıdemli çalışanlar arasındaki kıdemden doğan ücret farkı kaybolmuştur. Bu sıkıntılar çözülmelidir. ESTRAM’da çalışan işçi personelin toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyeleri yılardır zamanında ödenmemektedir. Bu dönem Ocak sonunda ödenmesi gereken ikramiye 19 gün gecikmeli olarak ödenmiştir. 2020 yılına ait ayakkabı çekleri ve yazlık kıyafetler halen verilmemiştir” dedi.

“Emeğin karşılığını almak için buradayız”

Toplu İş Sözleşmesi Maddesi kapsamında ödenmesi gereken 1 aylık tutardaki ulaşım yardımı ücreti, 2021 Kasım ayından itibaren ödemelerinin tam verilmediğine değinen Uysal, gece vardiyasında çalışmakta olan personele yemek ücreti ödenmesi belirlendiği halde ödenmediğini aktardı. Belediyenin şirketlerinde çalışanların mağdur olduğunu söyleyen Uysal, “Bu insanların mutlu ve barış içinde yaşaması için, en önemli değerlerden birisi adalettir. Böyle kiriz dönemlerin de yatırım yapılmadan, öncelikle insanların geçinebilmelerini sağlamak sosyal adaletin gereğidir. Adalet sağlanmalı, zulüm etmeden herkesin hakkı verilmelidir. Biz işçi temsilcileri olarak, bizler toplumun gelecek endişesi yaşamadan huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Tüm emekçiler insanca yaşayacakları bir ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ve emeğin karşılığını almak için buradayız. Lütfen bu sese kulak verin. Sesimizi duyun” dedi.