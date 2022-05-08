ESSK’dan beş milli sporcu ile tarihi başarı

Eskişehir’de 16 yıldır faaliyet gösteren Eskişehir Su Sporları Kulübü (ESSK), beş milli sporcusuyla tarihi bir başarı elde etti.

Eskişehir’de yüzme branşında faaliyet gösteren ESSK, 16 yılda Türkiye ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etti. Çalışmalarına Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu’nda devam eden ESSK, Aybars Sawiş’in koordinatörlüğünde yüzme sporuna yeni yetenekler kazandırıyor. 107 lisanslı sporcuya ulaşan kulübün 5 milli sporcusu, 7 federasyon karması sporcusu ve 16 master sporcusu bulunuyor.

Hedef olimpiyatlara katılmak

ESSK Kız Takımı, Aralık 2021’deki şampiyonada Türkiye altıncısı oldu. Performansını artırarak yoluna devam eden ESSK, nisan ayında yapılan 13+ Milli Takım seçmesinde Eskişehir’e üç yeni milli sporcu ve bir federasyon karması sporcusu daha kazandırdı. Esra Simay Özdaban, Ela Melis Bulat ve Mehmet Ali Topal milli sporcu olurken, Ceylin İnan da federasyon karması kategorisine seçildi. ESSK’nın hedefi 2024 Paris ve 2028 olimpiyatına katılımcı sporcular yetiştirmek.

Fatih Sezer: “Çok iyi bir jenerasyon yakaladık”

Kulüp hakkına açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Sezer, “Eskişehir’i ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yüzmede çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Daha büyük başarılar bizi bekliyor. Yenikent’e yapılan olimpik yüzme havuzu motivasyonumuzu ve imkanlarımızı artırdı. Başarıda emeğe geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali Osman Tatlısu’ya, velilerimize, ekibimize ve fedakarca çalışan sporcu kardeşlerime teşekkür ederim” dedi.