Eşsiz kar manzaraları ile Lütfiye köyü

Önceki günkü kar yağışı sonrası Eskişehir Kütahya il sınırındaki Türkmen dağının çevresinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kütahya Merkez ilçeye bağlı Türkmen dağı içerisinde yer alan Lütfiye köyü Ortaburun mevkiindeki ormanlık alan, kar yağışıyla beraber ayrı bir doğa güzelliğine büründü. Karayolunun yanı sıra yüksek çam ağaçlarını kaplayan karların beyaz örtüsü ile yeşil güzel bir renk cümbüşü oluşturdu.