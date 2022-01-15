Espark’ın yeni müdürü Kırcalı, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Espark Alışveriş Merkezi’nin Müdürü Evren Kırcalı’yı makamında konuk etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentteki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Espark Alışveriş Merkezi yeni Müdürü Evren Kırcalı ve eski Müdür Berkay Damgacı’yı misafir etti. 4 buçuk yıl aradan sonra görevini tamamlayan Damgacı, görevini Evren Kırcalı’ya teslim ettiğini belirtti. Göreve başlayan Kırcalı da ziyaretle ilgili olarak, “Espark Alışveriş Merkezi’nde bir görev değişimi oldu. Yeni müdür olarak Ahmet Başkanımızı ziyaret ettik” dedi. 4 buçuk yıllık görevini tamamladığını belirten Berkay Damgacı da “4 buçuk yıllık süreçte Ahmet Başkanımıza verdiği destekler ve iş birlikleri için teşekkür ettik. Görevimizi devrederek başkanımızla helalleştik” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise Kırcalı’ya çalışmalarında başarılar diledi.