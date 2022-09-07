Espark heyecanınıza ortak oluyor

ESKİŞEHİR (İHA) – Okulların açılmasına çok az bir süre kala alışverişe başlayan öğrenci ve velileri şimdiden heyecan sardı.

Eskişehir’in yaşam ve cazibe merkezi Espark AVM de hem öğrencilerin hem de velilerin bu heyecanına ortak olmak için ‘Okula Dönüş Kampanyası’ düzenliyor. 9-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olan kampanya çerçevesinde, 1000 TL’lik alışveriş yapan AVM ziyaretçileri, Migros’tan 90 TL’lik hediye çekinin sahibi oluyor.

Eskişehir’in buluşma noktası olan Espark AVM, tüm ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor, heyecanlarına ortak oluyor. 12 Eylül Pazartesi günü, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ‘Okula Dönüş Kampanyası’ gerçekleştiren Espark AVM, ziyaretçilerinin tüm beklentilerine karşılık veriyor.

Toplamda 90 TL hediye çeki

‘Okula Dönüş Kampanyası’, 9-16 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya çerçevesinde aynı gün içerisinde toplamda yapılan 1000 TL’lik alışveriş karşılığında ziyaretçileri üç adet 30 TL’lik toplamda 90 TL değerinde Migros Hediye Çeki verilecek. Ziyaretçiler, sadece Espark AVM Migros’ta geçerli olacak hediye çeklerini danışmadan teslim alabilecek. Hediye çekleri stoklarla sınırlı olduğundan, stok bitiminde kampanya sona erecek.