ESPARK Alışveriş Merkezi çekiliş sonuçları açıklandı

ESPARK Alışveriş Merkezi’nin her sene düzenlediği ve büyük ödülün lüks otomobil olduğu çekilişin sonuçları açıklandı. Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılan çekiliş sonucunda hediyeleri kazanan asıl ve yedek talihliler açıklanırken birçok vatandaş etkinliği merakla izledi. Çekiliş sonuçlarına göre lüks otomobilin sahibi Özer Ülker isimli vatandaş oldu.

Toplamda 319 bin kişinin katıldığı ESPARK Alışveriş Merkezi çekilişi sonuçları düzenlenen etkinlikle açıklandı. Etkinlik noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılırken birçok vatandaş kura çekimini izledi. Öncelikle çekiliş kurallarının açıklandığı etkinlikte, alışveriş yaptıktan sonra verilen çekiliş numarasına göre kura çekimi yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre; lüks otomobilin sahibi Özer Ülker olurken, elektrikli scooter hediyesini Mesut Sarıbardak, tablet hediyesini ise İrem Uslu kazandı. Lüks otomobilin yedek talihlileri, Aysun Turan ve Semra Köse olurken, elektrikli scooter hediyesinin çekilişinde Zeynep Bengü, tablet hediyesinde ise Emin Öztürk yedek talihli oldu. Çekilişi kazanan ve yedek talihli konumunda yer alan vatandaşların hepsinin Eskişehir’de ikamet ettiği belirtildi. ESPARK Alışveriş Merkezi yönetimi, asıl talihlilere ulaşamadığı takdirde hediyeler, yedek talihlilerin olacak.