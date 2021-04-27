ESO’nun düzenlediği uluslararası iş birliği toplantıları 34 ülkenin katılımı ile başladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) organizasyonunda 34 ülkeden 360’ın üzerinde firma ve kurumun katıldığı online ikili iş görüşmeleri etkinliği başladı.

Avrupa ve Amerika’nın önemli ve büyük firmalarının yanı sıra dünya çapında iş kümelerinin ve kurumların katıldığı “Türkiye-AB İş birliği Online İkili İş Görüşmeleri Programı”, havacılık, raylı sistemler ve otomotiv sektörleri üreticilerine yönelik olarak iki gün boyunca sürecek.

Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İsviçre gibi AB ülkelerinin yanında Amerika ve Çin gibi ülkelerden de etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Odamız tarafından koordine edilen Avrupa Birliği projemiz kapsamında İspanya’dan Barselona Ticaret Odası ve Fransa’dan Auvergne-Rhône-Alpes Ticaret Odası ortaklığında, üyelerimizi dünya pazarlarına bir adım daha yaklaştırma, daha çok pay alma ve en önemlisi yeni işbirlikleri ile daha çok iş gelmesini sağlamak hedefiyle bu etkinliği yapıyoruz. ‘Türkiye-AB İş Birliği Online İkili İş Görüşmeleri Programı’na yoğun bir katılımın olduğunu görmenin yanı sıra pandemi koşullarına rağmen üyelerimize yeni iş fırsatları yaratma hedefine ulaştığımız için de oldukça heyecanlıyız. Projeyi hayata geçiren ve yöneten ESO ekibimizi de gönülden tebrik ediyorum. Tam anlamıyla uluslararası ve sektörel uzmanlaşma odaklı profesyonel bir iş çıkarıldı” dedi.

Etkinliğe, halihazırda 34 farklı ülkeden 360’ın üzerinde büyük şirketin, KOBİ’nin, havacılık, demiryolu ve otomotiv kümelerinin, kamu kurumlarının ve Ar-Ge firmalarının ücretsiz kayıt yaptırarak online birebir görüşmeler gerçekleştireceğini hatırlatan Kesikbaş, etkinliğin bir ESO projesi olduğunu ve Avrupa Birliği tarafından da desteklendiğini vurguladı.

“Sınır ötesi fırsatlar”

Katılımcılar için önceden planlanmış birebir online toplantılar aracılığıyla iş ve teknoloji ortaklıkları kurma konusunda eşsiz bir fırsat sağlandığının altını çizen Kesikbaş, “Odamızın havacılık, raylı sistemler ve otomotiv sektörleri dahilinde üyesi olduğu Avrupa çapındaki şemsiye kuruluşlar kanalıyla etkinlik son derece önemli boyutlara ulaştırıldı. Her katılımcının uygunluğuna, ilgi alanlarına ve hedeflerine göre planlamalar gerçekleştirildi. Katılımcıların uygun ortakları bulmalarını sağlamak için ‘Sanal Pazaryeri Fırsatları’ oluşturuldu. Bu sayede firmalarımızın uluslararası iş ağlarını genişletmek amacıyla ciddi bir online platform kuruldu” ifadelerini kullandı.

“Yeni teknolojilerle tanıştılar”

Çevrim içi etkinlikte Eskişehir’de üreten firmalar için önemli avantajlar sağlandığından söz eden Kesikbaş, “Başta üyelerimiz ve etkinliğe katılan firmalarımız yeni iş, teknoloji ve müşterilerle tanışma şansı yakalıyorlar. Ürünlerini tanıtıp ve pazardaki konumlarını güçlendirirken, yeni teknolojileri tanıma fırsatı da yakalayacaklar. En önemlisi de yeni müşteri kanalları oluşturarak şehrimize daha çok iş ve istihdam sağlanması noktasında katkıda bulunmuş olacaklar” diye konuştu.