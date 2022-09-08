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ESOGÜ’ye nakil ambulansı tahsis edildi
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) hasta nakil ambulansı tahsis edildi.
ESKİŞEHİR 08.09.2022, 16:32
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) hasta nakil ambulansı tahsis edildi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’nin takdiri ile Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Erben’e tedavi gören hastaların nakil ve transfer işlemleri için 1 adet nakil ambulansı tahsis etti.
Nakil ambulansının yıllık 10 bine yakın hastaya hizmet vermesini beklediklerini söyleyen Dr. Veli Görkem Pala; ESOGÜ’ye İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’nin talimatı ile çok kullanışlı ve uzun süre sorunsuz olarak kullanılabilecek bir ambulans kazandırdıklarını dile getirdi.
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