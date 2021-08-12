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ESOGÜ’lü projeye Litvanya Büyükelçiliği’nden destek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Litvanya’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından açılan Kalkınma İşbirliği Çağrısı’na yaptığı ortak proje önerisi başvurusu kabul edildi.

ESKİŞEHİR 12.08.2021, 16:02
ESOGÜ’lü projeye Litvanya Büyükelçiliği’nden destek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Litvanya’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından açılan Kalkınma İşbirliği Çağrısı’na yaptığı ortak proje önerisi başvurusu kabul edildi.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Handan Giray’ın yürütücülüğünde Litvanya ve Türkiye arasında Biyoekonomi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeni Ortaklıklar Geliştirilmesi Projesi gerçekleştirilecek. Desteklenmeye hak kazanan proje, Avrupa Yeşil Mutabakatının kapsam ve içeriğini özellikle tarım ve gıda sektörlerinde biyoekonomi alanında anlamak için faaliyetler düzenlemeyi, bu proje faaliyetleri aracılığıyla Litvanya ve Türkiye arasında olası iş birliklerini geliştirmeye yönelik arayışlar için ortam oluşturmayı amaçlıyor, bu alanda üniversite sanayi iş birliğine de katkı sunmayı hedefliyor.
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