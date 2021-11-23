banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
BAE Prensi, yarın Türkiye'ye geliyor!
BAE Prensi, yarın Türkiye'ye geliyor!
Cem Uzan'dan dolar yorumu!
Cem Uzan'dan dolar yorumu!
Instagram'daki özellik artık WhatsApp'ta
Instagram'daki özellik artık WhatsApp'ta
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!

ESOGÜ’lü genç diş hekim adayları beyaz önlükleri giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attılar.

ESKİŞEHİR 23.11.2021, 15:03
ESOGÜ’lü genç diş hekim adayları beyaz önlükleri giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attılar.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Cihat Arkan ile öğretim üyeleri de katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, eğitim-öğretim ve akademik açıdan devlet üniversitelerindeki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında ilk 10 içerisinde yer alan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi ailesi olarak, Korona virüs pandemisinin gölgesinde birinci sınıf öğrencilerinin aralarına katılmasının heyecan ve mutluluğunu 10’uncu kez yaşadıklarını söyledi.

"Eğitimler kıymetli akademik kadroyla gerçekleşecek"

Genç diş hekimi adaylarına seslenen Prof. Dr. Batu Can Yaman, eğitimlerinin alanlarında tecrübeli, bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek bilime katkı sağlayan, sürekli kendilerini yenileyen, yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde eden kıymetli bir akademik kadroyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Fakültenin değerli akademik kadrolarının yanı sıra dekanlık olarak kendilerinin ve tüm fakülte sağlık ve idari çalışanlarının da her zaman onların yanında olacağını belirten Prof. Dr. Yaman, kapılarının kendilerine daima açık olacağını söyledi.

Yeni öğrencilere yakın bir zamanda hizmete girecek olan modern Ağız Diş ve Çene Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, çağın koşullarının gereği olan tüm eğitimleri alarak yetkin ve kaliteli birer diş hekimi adayı olarak yetiştirileceklerini müjdeleyen Prof. Yaman, öğrencilerin bu eğitimin oluşturduğu farkı meslek yaşantılarında ortaya koyacak olmalarının kendilerini şimdiden mutlu ve gururlu hissettirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Yaman, genç diş hekimi adaylarına; diş hekimliği eğitiminin çağın gereklerine ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenilemeyi, güncel ve dinamik bir bilgi birikimine sahip olmayı zorunlu kıldığını ve mesleklerinin onu yapacakları son güne kadar devam edecek bir öğrencilik olduğunu da hatırlattı.

"Eğitim hayatı sadece ders çalışmak değildir"

Diş hekimliği öğrencileri olarak yaşayacakları teorik ders, preklinik ve klinik yoğunluğuna rağmen eğitim hayatının sadece ders çalışmak olmadığını da yeni öğrencilere hatırlatan Prof. Dr. Yaman, Genç diş hekimlerinden kültürel ve sanatsal açıdan kendilerini geliştirmelerini ve hobiler edinip kendilerine farklı kazanımlar katmalarını da istediklerini kaydetti. Hekimlik ve sanatın ayrı düşünülemeyeceğini belirten Prof. Dr. Yaman, pek çok değerli hekimin mutlaka sanatın bir dalıyla ilgilendiğini ve başarılarında icra ettikleri bu sanatın da etkili olduğunu ifade etti.

“Artık hepiniz birer üniversitelisiniz”

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak genç diş hekimi adaylarına seslenerek, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanmanın haklı gururunu yaşamaları gerektiğini belirtti ve “Artık hepiniz birer üniversitelisiniz. Üniversite yıllarınızda temel amacınız bir taraftan saygınlığı tüm dünya tarafından kabul edilen mesleğinizi öğrenmek için var gücünüzle çalışmak diğer taraftan ise insani değerlerinizi geliştirmek olmalıdır. Bu mesleğin sizlere aileleriniz tarafından takılan altın bir bilezik olduğunu asla unutmayın” dedi.

Mesleklerinin onlara alanlarında uzman, teknolojiyi yakından takip eden, yaptıkları çalışmalar ve araştırmalarla birçok başarıya imza atmış hocaları tarafından öğretileceğini belirten Prof. Dr. Şenocak, “Saygıdeğer Hocalarımız, bugün beyaz önlüklerini giyerek meslek eğitimlerine ilk adımlarını atacak olan gençlerimiz ailelerinden sizlere emanettir. Siz Diş Hekimliği Fakültemizin değerli, dinamik ve seçkin hocaları; buradaki genç arkadaşlarımızın, sizlerin sayesinde mesleki etik değerlere bağlı, girişimci, yenilikçi ve yetkin birer diş hekimi olarak mezun olacaklarına güvenim tamdır. Sizlere birer kıvılcım olarak gelen genç bireylerden insanlığı aydınlatan birer meşale oluşturacaksınız” dedi.

Gençlere ezberlerin dışına çıkın çağrısı

Gençlere yenilikleri, gelişmeleri sürekli takip etmelerini öğütleyen Prof. Dr. Şenocak, yeni şekilleri, modelleri şahsen geliştirebilmenin geleceğin yeni becerilerinden olacağını belirterek, onlardan tasarımcı bakış açısını kazanmaya ve öğrenmeye çalışmalarını istedi. Prof. Dr. Şenocak, yakın gelecekte yerine göre insanlara ilham veren, onları peşinden sürükleyen, vizyoner liderlik özelliklerinin yerine göre de kolları sıvayıp süreçleri yönetecek, işleri bizzat yapabilen, detaylara hâkim, dürüst, büyük resme bakan, girişimci, sistematik, algoritmik, şeffaf düşünebilen kişiliklerin önemli olacağını, bütün bu özellikleri aynı bünyede taşıyanların ise açık ara daha başarılı olacağını söyledi. Gençlere geleceğin başarılı ve mutlu bireyleri olabilmeleri için geleneksel ezberlerin dışına çıkmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şenocak, “Gelecek zekâsına sahip olun. Kuşkusuz geleceği kesin olarak bilmek mümkün değil ancak geleceği önemli ölçüde etkileyebileceğimiz ve şekillendirebileceğimiz bir gerçektir. Bu nedenle bugünü yaşarken geleceği de hesaba katan, sürdürülebilirliğe odaklanan stratejik plan geliştirebilmenin önemli bir beceri olacağını unutmayın” diye konuştu.

“Vatanınıza, milletinize ve bayrağınıza bağlı olun”

Prof. Dr. Kemal Şenocak konuşmasını “Genç diş hekimi adayları, varoluş nedenimiz Cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti kimliğini korumanın yanında, onu daha ileriye taşımanın siz gençlerin görevi olduğunu unutmayın. Büyük ozan Yunus Emre’nin şehri olan Eskişehir’imizde geçireceğiniz meşakkatli eğitiminiz süresince bilimsel ve mesleki açıdan kendinizi geliştirin, yeniliğe açık olun, vicdanlı hareket edin, bugün burada giyeceğiniz beyaz önlüğünüzün sizlere yüklediği sorumluluğun daima bilincinde olun; vatanınıza, milletinize ve bayrağınıza bağlı olun, insani tüm etik değerlere inanın ve gönül verin. Hepinizi şimdiden kutluyor ve hayat boyu başarılar diliyorum” sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından genç diş hekimi adaylarına beyaz önlükleri protokol ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7