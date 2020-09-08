ESOGÜ’den Uluslararası İktisat Kongresi

Eskişehir Uluslararası İktisat Kongresi bu sene Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde 10-12 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz Haziran ayında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde uluslararası katılımcılı olarak düzenlenmesi planlanan, fakat pandemi nedeniyle ertelenen kongre, çevrimiçi ortamda yoğun bir katılım ile gerçekleşecek. Konferans ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü ile Dünya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (WERI) İktisadi Literatür (Economics Literature) Dergisi iş birliğinde düzenlenecek.

Ekonomi, finans, işgücü piyasaları ve dış ticaret gibi geniş bir yelpazede alanındaki tüm teorik ve deneysel araştırmaların paylaşılacağı bilimsel bir zeminde, ulusal ve uluslararası arenadan pek çok davetli konuşmacıyı ağırlayacak. ABD ve İngiltere’den üç, Türkiye’den dokuz tanınmış bilim insanının davetli konuşmacı olarak katılacağı konferansta başta Covid-19 ve ekonomik etkileri olmak üzere çeşitli konular üzerine iktisat alanındaki güncel araştırmaların paylaşılması, fikir alışverişinde bulunulması iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Üç gün sürecek konferansta 87 bildiri sunulacak.