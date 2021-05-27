ESOGÜ’den çevrim içi Uluslararası Hukuk Sempozyumu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asoscongres’e ev sahipliği yapıyor.

Ulusal ve uluslararası üniversitelerin katıldığı, üç gün sürecek geniş kapsamlı çevrim içi sempozyumun açılış konuşmalarını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fulya Erlüle, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İpek Sağlam ile Sempozyum Onursal Başkanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dr. Kemal Şenocak gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Şenocak yaptığı konuşmada düzenlendikleri Uluslararası Hukuk Sempozyumu’nun, hukukun bir bütün olarak sahip olduğu dinamizminin etkisi ve ürünlerini deneyimleme imkânı sunmayı amaçladığını kaydederek, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin, belki de Türkiye’de ilk olacak bu kadar geniş katılımlı bir uluslararası hukuk sempozyumu organizasyonunun paydaşı olmasından duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Asos 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumunun hukuk öğrenmeye iştiyakı olan gençliğe yol göstermesi umuduyla, değişen dünyanın dinamizmine uyum sağlayacak hukuk alanında çalışan meslektaşlarımın iyiyi, doğruyu ve adili gerçekleştirme yolundan ayrılmamasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Fern Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman İsfen ile Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pascal Pichonnaz çağrılı konuşmacılar olarak sunumlarını gerçekleştirdiler. Hukukun çeşitli yönlerinin ele alınacağı, 29 Mayıs 2021 Cumartesi sona erecek sempozyum programında 56 oturum ve 224 konuşmacı yer alıyor.