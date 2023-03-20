ESOGÜ’den AFAD’ın "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bağış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz” temalı yardım kampanyasında toplanan 80 bin 400 TL AFAD’ın hesabına yatırıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlenen “Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz” temalı yardım kampanyası düzendi. Toplanan 80 bin 400 TL AFAD’ın hesabına yatırılarak, dekontu Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a teslim edildi.

Yardım kampanyasında ESOGÜ personelinin katılımlarıyla elde edilen tüm gelir AFAD tarafından depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bağışlandı.