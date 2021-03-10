banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı
Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı
Pelkas sakatlığını anlattı
Pelkas sakatlığını anlattı
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

ESOGÜ’den 7-13 Mart Dünya Glokom Haftası açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 7-13 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yapıldı.

ESKİŞEHİR 10.03.2021, 15:53
1
ESOGÜ’den 7-13 Mart Dünya Glokom Haftası açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 7-13 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yapıldı.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın açıklamasında, “Körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan, sinsi ve ilerleyici bir hastalık olan glokom, günümüzde tüm dünyada yaklaşık 78 milyon kişiyi etkilemektedir. Glokomda erken tanı ve tedavi, görmenin korunması açısından çok önemlidir. Gelişmekte olan toplumlarda glokom olgularının %90’ının hasta olduğunu bilmeyen kişilerden oluştuğu saptanmıştır. Bu nedenle her sene yapılan Dünya Glokom Haftası etkinlikleri, toplumda glokom ve göz sağlığı ile ilgili yüksek sağlık okuryazarlığı sağlamak için büyük bir fırsat oluşturmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Türkiye’de de birçok sağlık kuruluşu glokoma karşı toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmak için etkinlikler düzenlemektedir. ESOGÜ Göz Hastalıkları Bölümü olarak yaklaşık 10 yıldır çeşitli aktiviteler yaptığımız glokom haftasında, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle görsel materyal, broşür ve basın bildirisi hazırlayarak glokom gelişmesindeki risk faktörleri ve hasta takibinin önemini vurguladık. Glokom gelişmesinde öne çıkan risk faktörleri arasında; ileri yaş, ailede glokom öyküsü, göz içi basınç yüksekliği, yüksek miyop veya hipermetrop gibi kırma kusurları, uzun süre kortizon kullanımı, diyabet, migren, yüksek ve düşük kan basıncı, dolaşım bozukluğu sayılabilir. Bunun yanında göz travması geçirilmesi, bazı göz ameliyatları, ince göz siniri ve kornea dokusu da risk oluşturabilir. Coğrafi bölgeye göre glokom olgularının özellikleri değişiklik göstermektedir. Örneğin sinsi ve ağrısız olan açık açılı glokom öncelikle beyaz ırk ve Afrika toplumunda sık bulunurken, Asya’da daha çok kapalı açılı glokom görülür. Kapalı açılı glokom yüksek göz tansiyonu, göz ağrısı ve hızlı görme kaybı ile daha gürültülü bir klinik durum yaratabilir. Ayrıca ülkemizde eksfoliyatif sendrom denilen ve tüm sistemi etkileyen glokom tipi de sık görülmektedir. Doğumsal veya erken çocukluk döneminde yapısal bozukluklar sonucu glokom gelişebilir. Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir. Glokoma bağlı görme kaybının geri dönüşü yoktur. Bu nedenle erken tanı ve tedavi için düzenli göz muayenesi olunması önemlidir. Glokom tedavisinde göz tansiyonu düşürülerek görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir. Bunun için çeşitli göz damlaları, lazer tedavisi ve cerrahi uygulama hastanın durumuna göre tercih edilir. Ancak glokomda kötü gidişi engellemek için tedaviye uyum (hastanın göz damlalarını zamanında ve sürekli kullanması) ve kişinin göz kontrollerini aksatmaması gerekmektedir. Covid-19 pandemisi birçok hastalıkta olduğu gibi glokomda da erken tanı ve hasta takibinde aksamalara neden olmuştur. Tüm önlemleri alarak gerekli sağlık kontrollerinin yaptırılmasının önemli olduğu unutulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20