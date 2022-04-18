ESOGÜ’de yenilikler ve yeni projeler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kente veya çevresine verdikleri hizmetleri artırmanın gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek; sağlık hizmetleri, akademik yapılanma, planlanan yeni eğitim bölümleri ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Şenocak, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin “Bölge Hastanesi” misyonunda görev yapması sorumluluğundan hareketle ek binalar, bina içinde yapılan iyileştirmeler ve gerekli teçhizatlar sağlanması konularında vatandaşlara daha iyi hizmet verme yolunda gerekli adımları gecikmeden atmaya gayret ettikleri anlattı. İki sene önce ESOGÜ Acil Servis, fiziksel ve fonksiyonel olarak daha elverişli hale getirilen yaklaşık 3 bin metrekarelik yeni yerine taşındığını hatırlatan Şenocak, “Yine yakın zamanda Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’ni hayata geçirdik. Diş Hekimliği Fakültemizde Dental Yapay Zekâ Laboratuvarı kurduk. Diş Hekimliği Fakültemizin yeni binasının çalışmaları tamamlanmak üzere” diye belirtti.

"Her alanda vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz"

“Sağlık hizmetlerinin yanı sıra diğer alanlarda da vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz” diyen Şenocak, “Eskişehir’in öncü kurum ve kuruluşlarıyla yakın iş birliklerimiz artarak devam ediyor. İlgili paydaşlarla model fabrika kurma, geleceğin uçak mühendislerini yetiştirme, enerji dağıtımında akıllı sistemler geliştirme yönünde önemli adımlar attık. Hukuk alanında Sağlık Hukuku ile Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında uzman arabuluculuk eğitimleri verdiğimizi de belirtmeliyim” şeklinde konuştu.

Akademik yapılanma genişliyor

ESOGÜ’nün araştırma üniversitesi statüsü kazanması için gerekli adımları attıklarını ve bu bağlamda 12 yeni lisansüstü programı açtıklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Şenocak, konuyla ilgili olarak şunları anlattı:

“2018 yılında açılan Hukuk Fakültemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılında derslere başladı. Yine aynı şekilde Ziraat Fakültesi’nde Gıda Mühendisliği Bölümüne, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde Uçak Mühendisliği Bölümüne, Eskişehir Meslek Yüksekokulunda (EMYO) Uçak Teknolojisi programına bu yıl ilk kez öğrenci aldık. Dört adet meslek yüksekokulumuza Adalet Meslek Yüksekokulunu da ekledik. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci almasını planlıyoruz. Disiplinler arası çalışmalara açık bu bölümlerin üniversitemiz ve şehrimiz için önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu girişimlerin yanı sıra kurduğumuz Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İleri Malzeme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezleri çalışmalarıyla üniversitemize katkı sağlamaktalar.”

Yeni eğitim bölümleri ve yatırımlar

Açılması planlanan yeni eğitim bölümleri ve yatırımlar hakkında da konuşan Prof. Dr. Şenocak, “Yeni bölüm açma kararında üniversite-sanayi iş birlikleri, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin meslekleri öncelikli rol oynuyor. Bu anlamda katkı sağlayacağını düşündüğümüz; Yazılım Mühendisliği, Aktüerya Bilimleri Bölümleri ile Laborant ve Veteriner Sağlık, Ağız ve Diş Sağlığı, İnsansız Hava Araçları Operatörlüğü, Alterrnatif Enerji Kaynakları, Nüfus ve Vatandaşlık programlarına en kısa sürede öğrenci alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.