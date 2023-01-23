ESOGÜ’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ESOGÜ TÖMER) her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programının yedincisi başladı.

Açılışta Merkez Müdürü Doç. Dr. Oktay Berber tarafından kursiyerlere toplam 80n saatten oluşan iki haftalık programın temel hedeflerinin aktarılması ardından teorik derse geçildi. Yabancı uyruklulara Türkçenin öğretilmesinde temel yeterliliklerin aktarıldığı programın "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Öğretiminin Temel Kavramları" isimli ilk teorik dersi Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aliye Nur Ercan Güven tarafından verildi.

Kursiyerler iki hafta süresince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve farklı şehirlerdeki üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerden alacakları teorik derslerle birlikte yabancı uyruklu öğrencilerin bulundukları sınıflarda gözlem dersi sonrasında B1 seviyesinde örnek ders anlatımı yapacaklar ve teorik dersler sınavına gireceklerdir. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan kursiyerlere üniversite yönetiminin katılımıyla 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 15.30’da ESOGÜ Otel’de düzenlenecek törenle sertifikaları takdim edilecektir.