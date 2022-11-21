ESOGÜ’de Uçak Mühendisliği Bölümü ve Havacılık Araştırma Eğitim Merkezi kuruluyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) heyetinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığı toplantı sonucu, Uçak Mühendisliği Bölümü ve ESOGÜ Havacılık Araştırma Eğitim Merkezi’nin temelinin atılmasına karar verildi.

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan, bölüm öğretim üyeleri Doç. Dr. Işıl Yazar ve Dr. Öğr. Üyesi Seyid Fehmi Diltemiz ile proje danışmanlık yetkilileri Pelin Işık Çakar ve Ümmühan Aşçı’dan oluşan heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda Uçak Mühendisliği Bölümü ve ESOGÜ Havacılık Araştırma Eğitim Merkezi’nin temelinin atılmasına karar verilirken, Bakan Mustafa Varank merkezin ve bölümün birlikte olacağı bu projenin ivedilikle hayata geçirileceğini ifade etti.