ESOGÜ’de sempozyum başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde “V. Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu” başladı.

Eskişehir Valiliği, Türk Tarih Kurumu, TÜBA, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (OGÜ), Ege Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Eskişehir Türk Ocağı iş birliğinde “Osmanlı Beyliği” temasıyla düzenlenen “V. Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyet Sempozyumu”, Üniversitemiz ev sahipliğinde başladı.

Sempozyumun açılışına; Eskişehir Vali Vekili Salih Altun, Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâmil Çolak, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmaları Eskişehir Vali Vekili Salih Altun, Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâmil Çolak, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından yapıldı.

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu’nda Osmanlı Beyliği’nin kuruluşundan İstanbul’un Fethine kadar olan sürecin (1299-1453) akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar tarafından bütün boyutları ile araştırılması, tartışılması ve bu konudaki bilgilerin güncellenerek yayınlanmasının sağlanması hedefleniyor.