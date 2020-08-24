ESOGÜ’de sanal mezuniyet coşkusu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2019-2020 öğretim yılı mezunları, mezuniyet coşkusunu sanal ortama taşıdı.

Türkiye’nin dört bir köşesindeki ESOGÜ’lüler mezuniyet mesajlarını öğretim üyeleri ve arkadaşları ile paylaştı. Bir sosyal eğitim platformu uygulaması üzerinden asenkron olarak gerçekleşen mezuniyet buluşmalarında öğrenciler kendi sınıf ve dönem mezunları ile video mesajlarını paylaştı, meslek yeminlerini online olarak etme fırsatı buldu. Aynı platformda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın yanı sıra tüm fakülte dekanları ve meslek yüksekokulu müdürleri ile bölüm başkanları da mezun öğrencilere video mesajlarını iletti.

Uygulama üzerinden yeni mezunlara hitap eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajında 2020 yılının insanlığa unutulmaz dersler veren bir yıl olarak tarihe geçeceğini vurgulayarak, gençlerin pandemi sürecini de eğitimlerinin bir parçası olarak görüp gözlemlemeleri gerektiğine dikkat çekti. Yeni mezunlara önemli tavsiyelerde bulunan Rektör Şenocak, tüm mezunları tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.