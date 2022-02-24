ESOGÜ’de projeler ve patentli ürünler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, geçtiğimiz yıl yapılan toplam 38 çalışmanın TÜBİTAK tarafından farklı proje türleri kapsamında destek almaya hak kazandığını belirtti.

Prof. Dr. Şenocak; Mühendislik ve Mimarlık, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Tıp ile Ziraat Fakültelerinden çıkma projelerin yeni bilgiler üreterek bilimsel yorumların yapılmasına, teknolojik problemlerin çözümlenmesine katkı sağlayacağını anlattı. ERASMUS+ KA2 Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım ile Turizm Fakültelerinden 5 proje yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ya da uygulanması amacıyla hibe desteği alarak hayata geçirilmek üzere onaylandığını belirten Şenocak, “2018 yılından itibaren toplamda 16 TÜBİTAK TEYDEB projesi ve ESOGÜ tarihinde bir ilk olarak 1 adet 1.5 milyon Euro destekli HORIZON 2020 projesi desteklenmiştir. BEBKA tarafından 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali destek programı kapsamında ETTOM TEKNOLOJİ A.Ş. iş birliğinde bölgemiz için bir ilki gerçekleştirerek yaklaşık 1.3 milyon TL’lik ‘Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi (TEKNOGİM)’ projesinin desteklenmesine hak kazanılmıştır. Böylelikle artık öğrencilerimiz teknoloji tabanlı projelerini hayata geçirebilecekleri prototipleme merkezine, ön kuluçka ve kuluçka ofislerine sahip olabilecekler. Bu sayede bölgemizdeki teknoloji üretim kapasitesi ve yeni istihdamların artması hedefleniyor” dedi.

Son üç yıl içerisinde 120’den fazla sanayi kuruluşu ile görüşmeler yapıldı

ESOGÜ’nün, 2020 yılından itibaren ilk defa TÜBİTAK BİGG kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak desteklenmeye hak kazandığını ve 2 yıl boyunca TÜBİTAK’ın girişimcilik programının bölgelerinde yürütüldüğünü kaybeden Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, konuyla ilgili olarak şunları anlattı:

“2020 yılında TÜBİTAK 2244 destekleri kapsamında TEI iş birliğinde sanayi doktora programı desteklenmeye hak kazanmış ve doktora öğrencilerimizin sanayi ortaklı çalışmaları bu kapsamda desteklenmiştir. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ÜSİ kapsamında ETTOM koordinasyonunda ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde 42 Ar-Ge projesi hayata geçirilmiştir. Son üç yıl içerisinde 120’den fazla sanayi kuruluşu ile görüşmeler gerçekleşmiş ve onlarla yapılan iş birlikleri çerçevesinde projeler hayata geçirilmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında başvurusu yapılan patentlerden 3 tanesinin ilk defa devir işlemleri 2019 yılı içerisinde gerçekleşmiş olup üniversitemiz yaklaşık 125 bin TL patent geliri elde ederek TÜBİTAK ve YÖK tarafından başarı kriterlerinde en ön sırada gelen patent geliri hedefine 2019 yılında ulaşmıştır. 2020 ve 2021 yılları içerisinde ise sınai mülkiyet kapsamına giren üç başvurunun ticarileştirme anlaşmaları tamamlanmıştır. 2020 yılında ilk defa üniversitemizin patent portföyü yayınlanmış ve ticarileştirme süreçlerinin hızlanmasına aracılık etmesi adına revize edilerek güncellenmektedir.”