ESOGÜ’de Orman Bilim Parkı İşbirliği Protokolü imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Orman Bilim Parkı kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni ESOGÜ Senato Salonu’nda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Müdürü Prof. Dr. Ferhan Esen’in katılımları ile gerçekleşti. ESOGÜ ÇOGEM Müdürü Prof. Dr. Ferhan Esen tarafından önerilen Orman Bilim Parkı; anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yararlanacağı çok amaçlı bir eğitim parkı olarak planlanıyor.

Orman Bilim Parkı aracılığı ile çocukların doğal ortamda öğretmenleri eşliğinde, öğretim programları ile uyumlu bir biçimde ders işlemesine ortam sağlanması, özel olarak Orman Bilim Okulu için tasarlanan derslere katılarak çevre, doğa ve orman ile dost bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması, doğal ortamda bulunan çamur, yaprak, kozalak, kuru ağaç kabukları ve dallar gibi her türlü doğal malzemenin kullanımı ile çocukların üretkenliğinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlanması, çocukların ileri yaşantılarında kötü alışkanlıklardan uzak duracak hobiler edinmesinin sağlanması, ormanlardan çok yönlü faydalanma kapsamında özellikle çocuklar ve gençlere orman sevgisi ve bilincinin aşılanması, çevre bilincinin oluşturulması, orman-halk arasındaki ilişkilerin daha da iyileştirilmesi ve sağlıklı genç nesillerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.