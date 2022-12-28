ESOGÜ’de öğle yemeği menüsünü öğrenciler belirledi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği anket ile 3 Ocak Salı gününün öğle/akşam yemeği menüsünü belirledi.

2 bin 500 kişinin oylamasına sunulan anket sonucunda menü “Mercimek çorbası, içli köfte-fırın patates, pirinç pilavı, mozaik pasta” olarak belirlendi. Ankete katılan öğrenciler menüyü kendilerinin oluşturmasının mutluluk verici olduğunu belirtirken uygulamanın devam etmesini istediklerini dile getirdiler. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen menü belirleme anketinin belirli aralıklarla devam etmesi planlanıyor.