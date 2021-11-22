ESOGÜ’de ’KOSGEB Desteği ile Yenilikçi Yazılımların Ticarileşmesi’ toplantısı yapıldı

KOSGEB Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından Avrupa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Haftası dolayısıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz’ın konuşmacı olduğu toplantıya ESOGÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, öğretim elemanları ve sektörle ortak proje yürüten proje gruplarının temsilcisi öğrenciler katıldı. Tarık Yılmaz, KOBİ’lerin yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rolü olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin her sektörde önemli etkisinin olduğunu ve bu alanda yazılım geliştirmenin kritik öneme sahip olduğunu belirten Yılmaz, KOSGEB olarak yazılım ve bilgi teknolojileri içeren projelere önem verdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Yazıcı ise toplantıya katılan öğrencilerin önemli bir kısmının sektörle yapılan proje gruplarının temsilcileri olduğunu belirterek, öğrencilerin sektörle işbirliği içinde veya bireysel girişimci olarak alabileceği destekler konusunda verdiği önemli bilgilerden dolayı KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz’a teşekkür etti.