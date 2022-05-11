ESOGÜ’de ’Kariyer Haftası 2022’ başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Kariyer Haftası 2022, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’ndaki açılış oturumu ile başladı.

Açılışta konuşan ESOGÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Kahya, merkez olarak ESOGÜ öğrencileri ve mezunlarına günümüz iş dünyası şartlarına ve eğilimlerine uygun kariyer planı yapabilmeleri, kariyer planlarını hayata geçirebilmek için ihtiyaç duyacakları nitelikleri kazanabilmeleri ve kendi ilişki ağlarını, staj ve iş olanaklarını geliştirebilmeleri konusunda yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydetti. Kariyer Haftası 2022 boyunca 9 fakülte ve 3 meslek yüksekokulundaki 12 akademik birim tarafından oturumlar gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Kahya, bu oturumlarda toplam 114 davetlinin bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşacağını dile getirdi. Prof. Dr. Emin Kahya, Kariyer Haftası 2022 çerçevesindeki etkinliklerin öğrencilerin kendilerine güvenini artıracağına ve iş yaşamına atıldıklarında karşılaşabilecekleri muhtemel sorunları görme ve bunlara çözüm üretebilme yeteneklerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Öğrencilere iş dünyasında başarı elde etmek ve meslek insanı olabilmek için teorik eğitim ve staj uygulamalarının yanında, meslekleri ile ilgili başka nitelikler de kazanmaları gerektiğini hatırlatan Kahya, bu noktada kariyer planı yapmanın önem taşıdığını vurgulayarak, öğrencilere daha iş yaşamına başlamadan kariyerleri için araştırmalar yapmalarını ve kendilerini daha güçlü, tercih edilebilir adaylar haline getirmelerini öğütledi.

Kariyer planlamasının önemi vurgulandı

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, kariyer planlamasının iş hayatında hedeflenen nokta için en uygun yolun belirlenmesi süreci olduğunu ve bu sürecin mesleki eğilimler göz önünde bulundurularak planlandığı sürece verimli olabileceğini kaydetti. Öğrencilerin kariyer planlamasında sektörle iş birliği içinde çalışan danışmanları ve öğretim elemanlarından yardım alabildiğini belirten Prof. Dr. Rifat Edizkan, bunun yanında öğrencilerin akademik birimlerde bahar aylarında düzenlenen Kariyer Haftası/Kariyer Günü gibi etkinliklerde işverenlerden de kariyer planlamasına yönelik destek alabildiklerini söyledi. Prof. Dr. Rifat Edizkan Kariyer Haftası 2022’ye katılan öğrencilere, davetli konuşmacılara, destek olan kurum ve kuruluşlara, meslek odalarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

13 Mayıs tarihine kadar devam edecek Kariyer Haftası 2022’de öğrenciler, alanlarında uzman konuşmacıların konuk olduğu, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecek oturumlara katılma ve stantları ziyaret ederek işletme yöneticileri ile tanışma fırsatı bulacak.