ESOGÜ’de Eğitim ve Öğretimde Mükemmelliyet Merkezi kuruldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun onayı ile “Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu.

Merkezin temel amacının; üniversitenin kalite politikalarını, misyonunu ve vizyonunu kapsayacak bir biçimde inovatif (yenilikçi) öğrenme-öğretme ortamları oluşturmak olduğu belirtildi. Merkez; ESOGÜ’ye bağlı tüm akademik birimlerde inovasyon temelli yaklaşımlarla eğitim-öğretim süreçlerinde daha nitelikli ve kalite odaklı ortamlar sağlamayı; tüm üniversiteye inovatif yaklaşımlarla çağın gerektirdiği öğrenme-öğretme ortamını sunarak Türkiye’de öncü ve örnek bir model ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin misyonunda belirttiğimiz gibi; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi görev edinmiştir. 21. yüzyılda eğitim sistemlerinde, bireye, topluma ve ekonomiye fayda sağlayan inovatif metotlar kullanmak gerekmektedir. Bu sebeple, YÖK tarafından kurulması onaylanan Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezimizle tüm üniversitede mükemmeliyetçi, kaliteli ve inovatif yaklaşımlı bir eğitim-öğretim anlayışının hakim olmasını önemli bir öncelik olarak görmekteyiz. Tüm ülkede örnek bir model ortaya koymasını hedeflediğimiz Merkezin hem üniversitemize hem de ülkemize önemli katkılar sağlamasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.