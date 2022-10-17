ESOGÜ’de 2022-2023 Akademik Yılı törenle açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Açılış etkinlikleri ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından ESOGÜ Atatürk ve Gençlik Anıtı’na çelenk konulmasını takiben, akademik ve idari personelin de katılımıyla gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Anıttaki törenin ardından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış törenine geçildi. Tören Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Bülent Rıfkı Ustaoğlu, ESOGÜ Yönetimi ve protokolün katılımlarıyla gerçekleşti. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise yeni akademik yıl açılış dersini vermek üzere törene katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ İklim Elçisi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bedia Özkal, sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artışın küresel iklim krizinin ana nedeni olduğunu belirtti. Özkal, 2015 yılında imzalanan ve 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması ile dünya için uzun vadeli sıcaklık hedefinin konulduğunu, Glasgow’da gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda ise ülkelerin iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşmayı imzaladığını kaydetti. Bedia Özkal, ülke genelinde de yaşanan olumsuz gelişmelerin önlenmesi, meydana gelen zararın telafisi ve gelecek nesillere temiz bir çevre teslim edilmesini sağlamak için çalışma ve düzenlemeler yapıldığını, bölgesel ve uluslararası çalışmalara etkin katılımın sağlamakta olduğunu ifade etti.

Yeni akademik yılın sağlıklı, başarılı ve mutlu bir şekilde geçmesini temenni etti

ESOGÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Gülsevim Sevim, yeni eğitim-öğretim yılına umut ve heyecanla başlarken Öğrenci Konseyi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerle yönetim arasında köprü kurmaya ve öğrenci arkadaşları için en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. ESOGÜ ailesine yeni katılan arkadaşlarına hoş geldiniz diyen Gülsevim Sevim, yeni akademik yılın sağlıklı, başarılı ve mutlu bir şekilde geçmesini temenni etti.

Dr. Kamil Çolak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yarım asrı aşkın bilimsel birikimi ve akademik geçmişi ile Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alan ESOGÜ’nün, alanında uzman akademik kadroları, idari personeli ve iyi yetişmiş mezunlarıyla Eskişehir’e ve Türkiye’ye değer katma gayreti içinde olan bir üniversite olduğunu kaydetti. ESOGÜ’nün 13 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 41 uygulama ve araştırma merkezi ve sekiz farklı yerleşkede hizmet veren nitelikli eğitim-öğretim programlarına sahip olduğunu, bilimsel çıktılarıyla araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Prof. Dr. Çolak, araştırma, teknoloji geliştirme, eğitim-öğretim hizmetleriyle ESOGÜ’nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için en büyük katkıyı veren üniversitelerden biri olma gayretinde olduğunu söyledi. Times Higher Education 2021 verilerine göre dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasına giren ESOGÜ’nün, yarım asrı aşan birikimiyle her zaman gençlerin yanında olacağını ve onlara yol göstermeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ ailesine yeni katılan öğrencilere seslenerek, seçkin akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından akredite edilen ve günün koşullarına göre sürekli güncellenen akademik programları ve sahip olduğu akademik kültürüyle ESOGÜ’nün onları 21. yüzyıla hazırlayacağını kaydetti. Eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri sunmayı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiş bir üniversite olan ESOGÜ’nün; bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla hareket etmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ’nün gelinen noktada, uluslararası üniversite sıralamaları yapan önemli kuruluşlardan olan Round University Ranking tarafından açıklanan listede Türkiye’deki üniversiteler arasında 12. sırada yer aldığını, tüm dünya üniversiteleri sıralamasında 696’ncı olduğunu, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmelerinde araştırma, inovasyon ve toplumsal etki göstergelerinde Q1 diliminde yer aldığını ve 185 akademisyeninin Türkiye’de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen arasında yer alarak ESOGÜ’yü Türkiye’deki 125 devlet üniversitesi arasında 26’ncı sıraya yerleştirdiğini ifade etti. Ülkeler ve kuruluşların yapay zekâ ve diğer yenilikçi teknolojilerin şekillendirmeye başladığı faaliyet alanlarının daha sistematik yönetimi için kendi yol haritalarını veya stratejilerini üretmesinin önemli bir gereksinim haline geldiğini belirten Prof. Dr. Kamil Çolak, bu doğrultuda ESOGÜ olarak Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurarak kamu veya özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda yapay zekânın farklı alanlarda endüstriyel olarak uygulanması ile ilgili önemli ulusal ve ulusal projelere katkı sağladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Çolak ESOGÜ’nün Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Robotik Laboratuvarı ile Dijital Avrupa Programındaki DIH (Dijital İnovasyon HUB) ağında 2021 yılında tanınırlık alan Türkiye’deki ilk üniversite olduğunu da sözlerine ekledi. Bu akademik yıl içerisinde ESOGÜ bünyesinde yer alan TEKNOGÜ teknoloji geliştirme bölgesini işler hale getirmenin de öncelikli hedefleri arasında olacağını belirten Prof. Dr. Çolak, sonuç ve kalite odaklı yönetim anlayışıyla araştırma ve teknoloji üretme kapasiteleri ile ulusal ve uluslararası kurumsal görünürlüklerini artırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Çolak, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan proje sayılarının her geçen sene arttığını, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde onlarca Ar-Ge projesinin hayata geçirildiğini, başvurusunu yaptıkları patentlerin devir işlemlerinin de sonuna gelindiğini ifade etti. ESOGÜ bünyesinde Hukuk Fakültesi ile Uçak Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Psikoloji ve Endüstriyel Tasarım gibi yeni bölümlerin açıldığını da hatırlatan Prof. Dr. Çolak, bu yeni birimlerle üniversitenin akademik anlamda daha da güçleneceğini ifade etti. Konuşmasının son bölümünde Prof. Dr. Birol Akgün’e yoğun programlarına rağmen bu güzel buluşma imkânını kendilerine verdiği için teşekkür eden Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ öğrencileri ile tüm akademik ve idari personeli için 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış töreni Prof. Dr. Birol Akgün’ün verdiği “Küresel Sistemin Değişimi ve Türkiye” konulu akademik yıl açılış dersi ile tamamlandı.