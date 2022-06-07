ESOGÜ’de ’2021-2022 Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri’ başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ), 4 farklı yüksekokuldaki öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımıyla ’2021-2022 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ yapıldı.

ESOGÜ Stadyumu’nda düzenlenen törenle; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu 2022 mezunlarını verdi. Törene ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Rifat Edizkan ile öğretim üyeleri ve mezun aileleri de katıldı. Mezun öğrenciler adına konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ayşenur Kaçar, iki yıl süren eğitim hayatlarının pandemiden dolayı oldukça zorlu geçtiğini ancak bu süreç boyunca okulları ve öğretmenlerinin her türlü olanağı sağlayarak kendilerini mağdur etmediğini söyledi. Aldıkları eğitim ve bundan sonra sergileyecekleri irade, azim ve kararlılığın hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağını belirten Kaçar, tüm mezun arkadaşlarından mesleklerinin en iyisi olmak için mücadele etmelerini istedi.

“ESOGÜ mezunu olmak bir ayrıcalık”

ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak, öğretim ve araştırmaların kalitesinin artırılmasıyla çok daha güçlü bir Türkiye’nin yükselişini sağlayacağını belirterek, Güçlü Türkiye Güçlü Gelecek’ için yapılması gerekenin bilgiyle donanmış bireyler olarak çalışmak olduğunu söyledi. Mezunlardan ESOGÜ’de almış oldukları eğitim-öğretime güvenmelerini isteyen Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu, kaydetti. Prof. Dr. Kamil Çolak, mezunların iyi yetişmelerine katkıda bulunan tüm ESOGÜ öğretim üyelerine teşekkür etti. Mezun ailelerine de seslenen Prof. Dr. Kamil Çolak, büyük özverilerle yetiştirdikleri evlatlarının ailelerinin fedakârlıklarına layık olmak için ellerinden geleni yaparak, uzun ve zorlu bir eğitim sürecini tamamladığını ve bugün karşılığını almayı hak ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Sonrasında tüm mezunların keplerini topluca havaya atmalarıyla tören sona erdi.